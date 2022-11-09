Юрген Клопп: «Одна из самых больших ошибок в моей жизни – то, что я не подписал Сона. Он фантастический игрок, символ корейского футбола»

считает одной из своих главных ошибок то, что он не подписал .

«Одна из самых больших ошибок в моей жизни – это то, что я не подписал Сон Хын Мина. Он фантастический игрок, он является символом корейского футбола и одним из лучших нападающих мира».

О травме корейца

«Исходя из того, что я слышал, он в хорошей форме. Может быть, если Сон Хын Мин сыграет на чемпионате мира в маске, проблем не будет», – сказал главный тренер .