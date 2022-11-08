Экс-игрок ЦСКА Багринцев получит армянский паспорт. Он играл за юношеские сборные России

Бывший полузащитник юношеской сборной России сможет выступать за Армению.

из словацкого клуба «Дубница» рассказал о процессе натурализации.

«Я очень рад приехать в Армению, я подал документы для получения армянского паспорта.

В ближайшее время я приеду, чтобы получить армянский паспорт. Я очень жду вызова в сборную Армении», – сказал 19-летний футболист.

Багринцев покинул в сентябре 2022 года, соглашение предусматривает опцию обратного выкупа игрока.

Эдуард выступал за различные юношеские сборные России – U15, U16, U17, U19. За первую команду ЦСКА он провел 1 матч, за вторую – 42.

Отец Багринцева – армянин, мама – наполовину армянка.