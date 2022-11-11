Локомотив — Спартак: прогноз на матч 12.11.2022, РПЛ

В предыдущем туре обе команды закончили свои матчи вничью, «Спартак» играл в Сочи, а «Локомотив» с прямым конкурентом в Екатеринбурге. Первые могут сетовать на итоговый результат, а вот вторые должны быть довольны, потому что ушли от поражения в компенсированное арбитром время. Конечно, сейчас предстоящее московское дерби не вызывает былого ажиотажа. Во-первых, исторически эти команды не считались принципиальными соперниками. Во-вторых, одни пытаются составить конкуренцию лидеру чемпионата «Зениту», хотя и отстали уже на шесть очков, а вторые все никак не могут уйти из зоны вылета и стыковых матчей. Болельщики должны уповать на то, что они увидят интересный матч, все же до перерыва осталось сыграть один тур, а потом чемпионат возобновится только в начале марта. Российская премьер-лига попрощается с нами на три с половиной месяца. Матч состоится на стадионе РЖД Арена, начало в 19:30 по московскому времени.

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Рекомендуемая ставка: П2, Ф1 (+1), ТМ (3,5)

Локомотив

Три очка от спасительного 12-го места отделяет «Локомотив» перед заключительным официальным матчем в этом году, и не факт, что после матча со «Спартаком» удастся ее достичь. Однако, как говорила Скарлетт О’Хара, об этом руководство команды подумает завтра. Уж, слишком большой клубок проблем сейчас и вокруг и внутри клуба. Положение не критическое и весной можно будет все исправить. Там уже точно будет новый тренер, в матче с «Уралом» командой руководил и.о. главного Андрей Федоров. Но все понимают, что просто смена главного тренера не решит проблем с концепцией развития клуба, к которой приступили несколько лет назад и оказались у разбитого корыта. Отказались от Юрия Семина, затем от сменившего его Марко Николича, причем оба давали результат, перешли на немецкий вектор в лице консультанта Ральфа Рангника, а потом сам немецкий вектор отказался от «Локомотива». Сегодня сложно сказать, что в будущем ждет команду, но победа на своем поле над «Спартаком» проложит своеобразный мостик в будущее. Предлагаем вашему вниманию результаты последних матчей команды.

Премьер-лига. 06.11.2022, «Урал» — «Локомотив» — 2 : 2

Премьер-лига. 29.10.2022, «Локомотив» — ЦСКА — 0 : 1

— 0 : Премьер-лига. 22.10.2022, «Локомотив» — «Динамо» — 1 : 3

Кубок России. 18.10.2022, «Локомотив» — «Химки» — 1 : 0

— «Химки» — : 0 Премьер-лига. 15.10.2022, «Торпедо» — «Локомотив» — 0 : 1

Факты и цифры

«Локомотив» в этом сезоне на своем поле сумел выиграть только 1 раз, 3 раза сыграл вничью и потерпел 4 поражения

В прошлом году в это время команда шла на 4 месте в турнирной таблице

С 5 забитыми мячами лучшим бомбардиром команды является Антон Миранчук

Он же вместе с Дмитрием Живоглядовым лучшие ассистенты — по 3 голевых передачи

Дмитрий Баринов самый недисциплинированный игрок — 1 удаление и 3 предупреждения

Спартак

«Спартак» последний раз проиграл в официальных матчах 19 сентября в гостях «Ростову». Команда и ее тренер Гильермо Абаскаль продолжают гнуть свою линию, в каждом матче набирают очки и даже несмотря на лидерство «Зенита» с хорошим отрывом, чемпион не может чувствовать себя спокойно. Необходимо обыгрывать железнодорожников, а дальше уповать на «Торпедо», которое принимает лидера чемпионата. Спартаковцы уже играли с «Локомотивом» в первом круге на своем поле и смогли победить с минимальным счетом, но результат обманчив. У хозяев в том матче было подавляющее преимущество, по ударам по воротам красно-белые превзошли гостей более чем в три раза. Если такой настрой повторится в предстоящем матче, то «Локомотиву» придется нелегко. Настрой очень важен, потому что нередко мы наблюдаем, как в последнем матче перед отпуском футболисты расслабляются, задача тренерского штаба не допустить подобного. Последние результаты матчей «Спартака» перед вами.

Премьер-лига. 05.11.2022, «Сочи» — «Спартак» — 1 : 1

Премьер-лига. 30.10.2022, «Спартак» — «Торпедо» — 1 : 0

— «Торпедо» — : 0 Премьер-лига. 23.10.2022, «Спартак» — «Химки» — 3 : 0

— «Химки» — : 0 Кубок России. 19.10.2022, «Факел» — «Спартак» — 1 : 2

— 1 : Премьер-лига. 17.10.2022, ЦСКА — «Спартак» — 2 : 2

Факты и цифры

Из девяти матчей в гостях «Спартак» в этом сезоне одержал 4 победы

В прошлом году в это время команда набрала 20 очков и занимала 10 место

Квинси Промес с 13 забитыми мячами является лучшим бомбардиром всего чемпионата

Он же лучший ассистент команды — 6 голевых передач

Самый недисциплинированный Мацей Рыбус — 2 предупреждения и 1 удаление

Прогноз на матч Локомотив — Спартак

У команд богатая история встреч, играли они и в первой лиге союзного чемпионата. А начинали с чемпионата Москвы в 1926 году и с тех пор сыграли 172 матча. По победам более чем двукратное преимущество у «Спартака».

Победы «Локомотива» — 41

Победы «Спартака» — 93

Ничьи — 38

Самая крупная победа «Локомотива» — 5 : 2, 3 : 0

Самая крупная победа «Спартака» — 11 : 1

В тот самом первом матче чемпионата Москвы победил «Локомотив» 4 : 2, а уже на следующий год «Спартак» взял реванш с разгромным счетом, который вы видите чуть выше. Последние матчи команд проходят с переменным успехом, причем они не отличаются высокой результативностью.

Премьер-лига. 18.09.2022, «Спартак» — «Локомотив» — 1 : 0

— «Локомотив» — : 0 Премьер-лига. 02.04.2022, «Локомотив» — «Спартак» — 1 : 0

— «Спартак» — : 0 Премьер-лига. 07.11.2021, «Спартак» — «Локомотив» — 1 : 1

Премьер-лига. 11.04.2021, «Локомотив» — «Спартак» — 2 : 0

— «Спартак» — : 0 Премьер-лига. 23.08.2020, «Спартак» — «Локомотив» — 2 : 1

Коэффициенты букмекеров на матч Локомотив — Спартак

Букмекеры считают, что «Спартак» окажется сильнее. По крайней мере разница в коэффициентах на победу почти трехкратная. Вот каким образом они варьируются:

Вряд ли мы в этом матче увидим обилие голов. Поединок может закончится либо нулевой ничьей, либо победой «Спартака» с минимальным счетом.

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