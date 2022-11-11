Локомотив — Спартак: прогноз на матч 12.11.2022, РПЛ

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В предыдущем туре обе команды закончили свои матчи вничью, «Спартак» играл в Сочи, а «Локомотив» с прямым конкурентом в Екатеринбурге. Первые могут сетовать на итоговый результат, а вот вторые должны быть довольны, потому что ушли от поражения в компенсированное арбитром время. Конечно, сейчас предстоящее московское дерби не вызывает былого ажиотажа. Во-первых, исторически эти команды не считались принципиальными соперниками. Во-вторых, одни пытаются составить конкуренцию лидеру чемпионата «Зениту», хотя и отстали уже на шесть очков, а вторые все никак не могут уйти из зоны вылета и стыковых матчей. Болельщики должны уповать на то, что они увидят интересный матч, все же до перерыва осталось сыграть один тур, а потом чемпионат возобновится только в начале марта. Российская премьер-лига попрощается с нами на три с половиной месяца. Матч состоится на стадионе РЖД Арена, начало в 19:30 по московскому времени.

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Рекомендуемая ставка: П2, Ф1 (+1), ТМ (3,5)

Локомотив 

Три очка от спасительного 12-го места отделяет «Локомотив» перед заключительным официальным матчем в этом году, и не факт, что после матча со «Спартаком» удастся ее достичь. Однако, как говорила Скарлетт О’Хара, об этом руководство команды подумает завтра. Уж, слишком большой клубок проблем сейчас и вокруг и внутри клуба. Положение не критическое и весной можно будет все исправить. Там уже точно будет новый тренер, в матче с «Уралом» командой руководил и.о. главного Андрей Федоров. Но все понимают, что просто смена главного тренера не решит проблем с концепцией развития клуба, к которой приступили несколько лет назад и оказались у разбитого корыта. Отказались от Юрия Семина, затем от сменившего его Марко Николича, причем оба давали результат, перешли на немецкий вектор в лице консультанта Ральфа Рангника, а потом сам немецкий вектор отказался от «Локомотива». Сегодня сложно сказать, что в будущем ждет команду, но победа на своем поле над «Спартаком» проложит своеобразный мостик в будущее. Предлагаем вашему вниманию результаты последних матчей команды.

  • Премьер-лига. 06.11.2022, «Урал» — «Локомотив» — 2 : 2
  • Премьер-лига. 29.10.2022, «Локомотив» — ЦСКА — 0 : 1
  • Премьер-лига. 22.10.2022, «Локомотив» — «Динамо» — 1 : 3
  • Кубок России. 18.10.2022, «Локомотив» — «Химки» — 1 : 0
  • Премьер-лига. 15.10.2022, «Торпедо» — «Локомотив» — 0 : 1

Факты и цифры

  • «Локомотив» в этом сезоне на своем поле сумел выиграть только 1 раз, 3 раза сыграл вничью и потерпел 4 поражения
  • В прошлом году в это время команда шла на 4 месте в турнирной таблице
  • С 5 забитыми мячами лучшим бомбардиром команды является Антон Миранчук
  • Он же вместе с Дмитрием Живоглядовым лучшие ассистенты — по 3 голевых передачи
  • Дмитрий Баринов самый недисциплинированный игрок — 1 удаление и 3 предупреждения

Спартак

«Спартак» последний раз проиграл в официальных матчах 19 сентября в гостях «Ростову». Команда и ее тренер Гильермо Абаскаль продолжают гнуть свою линию, в каждом матче набирают очки и даже несмотря на лидерство «Зенита» с хорошим отрывом, чемпион не может чувствовать себя спокойно. Необходимо обыгрывать железнодорожников, а дальше уповать на «Торпедо», которое принимает лидера чемпионата. Спартаковцы уже играли с «Локомотивом» в первом круге на своем поле и смогли победить с минимальным счетом, но результат обманчив. У хозяев в том матче было подавляющее преимущество, по ударам по воротам красно-белые превзошли гостей более чем в три раза. Если такой настрой повторится в предстоящем матче, то «Локомотиву» придется нелегко. Настрой очень важен, потому что нередко мы наблюдаем, как в последнем матче перед отпуском футболисты расслабляются, задача тренерского штаба не допустить подобного. Последние результаты матчей «Спартака» перед вами.

  • Премьер-лига. 05.11.2022, «Сочи» — «Спартак» — 1 : 1
  • Премьер-лига. 30.10.2022, «Спартак» — «Торпедо» — 1 : 0
  • Премьер-лига. 23.10.2022, «Спартак» — «Химки» — 3 : 0
  • Кубок России. 19.10.2022, «Факел» — «Спартак» — 1 : 2
  • Премьер-лига. 17.10.2022, ЦСКА — «Спартак» — 2 : 2

Факты и цифры

  • Из девяти матчей в гостях «Спартак» в этом сезоне одержал 4 победы
  • В прошлом году в это время команда набрала 20 очков и занимала 10 место
  • Квинси Промес с 13 забитыми мячами является лучшим бомбардиром всего чемпионата
  • Он же лучший ассистент команды — 6 голевых передач
  • Самый недисциплинированный Мацей Рыбус — 2 предупреждения и 1 удаление

Прогноз на матч Локомотив — Спартак

У команд богатая история встреч, играли они и в первой лиге союзного чемпионата. А начинали с чемпионата Москвы в 1926 году и с тех пор сыграли 172 матча. По победам более чем двукратное преимущество у «Спартака».

  • Победы «Локомотива» — 41
  • Победы «Спартака» — 93
  • Ничьи — 38
  • Самая крупная победа «Локомотива» — 5 : 2, 3 : 0
  • Самая крупная победа «Спартака» — 11 : 1

В тот самом первом матче чемпионата Москвы победил «Локомотив» 4 : 2, а уже на следующий год «Спартак» взял реванш с разгромным счетом, который вы видите чуть выше. Последние матчи команд проходят с переменным успехом, причем они не отличаются высокой результативностью.

  • Премьер-лига. 18.09.2022, «Спартак» — «Локомотив» — 1 : 0
  • Премьер-лига. 02.04.2022, «Локомотив» — «Спартак» — 1 : 0
  • Премьер-лига. 07.11.2021, «Спартак» — «Локомотив» — 1 : 1
  • Премьер-лига. 11.04.2021, «Локомотив» — «Спартак» — 2 : 0
  • Премьер-лига. 23.08.2020, «Спартак» — «Локомотив» — 2 : 1

Коэффициенты букмекеров на матч Локомотив — Спартак

Букмекеры считают, что «Спартак» окажется сильнее. По крайней мере разница в коэффициентах на победу почти трехкратная. Вот каким образом они варьируются:

Ставки букмекеров

Победа Локомотива

Ничья

Победа Спартака

1ХСтавка

4,34

4,10

1,85

Winline

3,90

3,70

1,88

Лига Ставок

4,00

3,80

1,90

Fonbet

4,20

3,90

1,78

Марафон Бет

4,40

4,15

1,87

Вряд ли мы в этом матче увидим обилие голов. Поединок может закончится либо нулевой ничьей, либо победой «Спартака» с минимальным счетом.

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Где смотреть матч Локомотив – Спартак

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