Педро Абреу сделал предложение своей девушке сразу после вызова в сборную Бразилии. Она согласилась

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Педро Абреу отметил вызов в сборную на ЧМ, сделав предложение своей девушке.

Нападающий «Фламенго» сразу после того, как узнал о своем вызове в сборную Бразилии на чемпионат мира в Катаре, сделал своей девушке предложение. Видео, запечатлевшее этот момент, опубликовал официальный аккаунт бразильского клуба в твиттере.

Возлюбленная Педро, Фернанда Ногейра, ответила согласием.

Фото: twitter.com/Flamengo

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