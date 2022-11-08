Педро Абреу сделал предложение своей девушке сразу после вызова в сборную Бразилии. Она согласилась

Педро Абреу отметил вызов в сборную на ЧМ, сделав предложение своей девушке.

Нападающий «Фламенго» сразу после того, как узнал о своем вызове в сборную Бразилии на чемпионат мира в Катаре, сделал своей девушке предложение. Видео, запечатлевшее этот момент, опубликовал официальный аккаунт бразильского клуба в твиттере.

Возлюбленная Педро, Фернанда Ногейра, ответила согласием.

Фото: twitter.com/Flamengo