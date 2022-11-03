В «Барсе» подозревают, что Депай затягивает возвращение после травмы во избежание рисков перед ЧМ
Мемфиса Депая заподозрили в намеренном срыве сроков возвращения на поле.
У 28-летнего форварда в конце сентября была диагностирована травма двуглавой мышцы бедра. Ожидалось, что он пропустит месяц, но он еще не готов вернуться.
Как сообщает As, в «Барселоне» предполагают, что нападающий делает все, чтобы не играть за команду до паузы, связанной с ЧМ-2022, и не рисковать здоровьем. Он намерен отправиться в Катар в составе сборной Нидерландов в лучшем состоянии.
В последний раз Депай играл за «блауграну» 17 сентября. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
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