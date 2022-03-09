Гаджи Гаджиев: «Спорт уже давно стал политикой. Вспомните, что сделали с Валиевой на Олимпиаде. Никто не хочет слушать Россию»

отреагировал на отстранение сборной России от международных турниров.

– Я возмущен. Многие уже высказались на эту тему. Юридических оснований никаких нет. Россия, ее клубы и сборная не нарушали никаких правовых уставов и .

Здесь явно политическое влияние. Это не решение спортивной федерации. Политическое решение под давлением наиболее влиятельных стран Запада.

Понятно, что с таким решением нормальный гражданин России не имеет права соглашаться. Спорт уже давно стал политикой. Вспомните, что сделали с нашей фигуристкой Валиевой на . Это и есть основа. Никто не хочет слушать Россию.

– В данном случае есть смысл дальше бороться за чемпионат мира?

– Безусловно! Здесь надо иск подавать. Нужно бороться за свои права. Понятно, что, сколько человечество живет, столько и конфликтует.

Мы сами где-то виноваты в допинговых скандалах. Но в конечном итоге, мера пресечения не соответствует мере поступка. По тем данным, которые были связаны с нашими допинговыми проблемами, была наша ошибка. То, что касается проведения чемпионата мира-2018. Его ведь тоже хотели отменить.

Но там вмешался , который заявил, что никто не имеет права отнимать у России. Можно не проводить игру в России, на то тоже есть причины. Но почему нельзя играть на нейтральном поле? – сказал Гаджиев.

Польша вместо матча с Россией – сразу в финале стыков к ЧМ-2022. А игру Украины перенесли на июнь