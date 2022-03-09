Гаджи Гаджиев: «Спорт уже давно стал политикой. Вспомните, что сделали с Валиевой на Олимпиаде. Никто не хочет слушать Россию»

Гаджи Гаджиев отреагировал на отстранение сборной России от международных турниров.
– Я возмущен. Многие уже высказались на эту тему. Юридических оснований никаких нет. Россия, ее клубы и сборная не нарушали никаких правовых уставов ФИФА и УЕФА.
Здесь явно политическое влияние. Это не решение спортивной федерации. Политическое решение под давлением наиболее влиятельных стран Запада.
Понятно, что с таким решением нормальный гражданин России не имеет права соглашаться. Спорт уже давно стал политикой. Вспомните, что сделали с нашей фигуристкой Валиевой на Олимпиаде. Это и есть основа. Никто не хочет слушать Россию.
– В данном случае есть смысл дальше бороться за чемпионат мира?
– Безусловно! Здесь надо иск подавать. Нужно бороться за свои права. Понятно, что, сколько человечество живет, столько и конфликтует.
Мы сами где-то виноваты в допинговых скандалах. Но в конечном итоге, мера пресечения не соответствует мере поступка. По тем данным, которые были связаны с нашими допинговыми проблемами, была наша ошибка. То, что касается проведения чемпионата мира-2018. Его ведь тоже хотели отменить.
Но там вмешался Йозеф Блаттер, который заявил, что никто не имеет права отнимать ЧМ-2018 у России. Можно не проводить игру в России, на то тоже есть причины. Но почему нельзя играть на нейтральном поле? – сказал Гаджиев.
Польша вместо матча с Россией – сразу в финале стыков к ЧМ-2022. А игру Украины перенесли на июнь