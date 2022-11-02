Златан о Бензема: «Журналисты уже целуют Карима в зад после «Золотого мяча»? Меня атаковали, когда я говорил, что его надо было брать на ЧМ-2018»
Форвард «Милана» Златан Ибрагимович упрекнул журналистов за отношение к Кариму Бензема.
«Бензема получил «Золотой мяч». И что же теперь говорят журналисты?
Если вернуться к ЧМ в России, я говорил, что Бензема заслуживает места в сборной, а французская пресса на меня набросилась.
А что журналисты говорят сейчас? Они уже целуют Карима в задницу? Я не боюсь так говорить, поскольку меня об этом спрашивали в эфире beIN Sports. Когда я сказал, что он должен был быть в составе, меня атаковали, потому что Франция только что выиграла ЧМ. Хорошо, но если бы она не выиграла, то это стало бы провалом.
Так что сейчас, после «Золотого мяча», пишут во Франции?» – сказал Ибрагимович в интервью Canal+.
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