Златан о Бензема: «Журналисты уже целуют Карима в зад после «Золотого мяча»? Меня атаковали, когда я говорил, что его надо было брать на ЧМ-2018»

Форвард упрекнул журналистов за отношение к .

«Бензема получил «Золотой мяч». И что же теперь говорят журналисты?

Если вернуться к , я говорил, что Бензема заслуживает места в сборной, а французская пресса на меня набросилась.

А что журналисты говорят сейчас? Они уже целуют Карима в задницу? Я не боюсь так говорить, поскольку меня об этом спрашивали в эфире beIN Sports. Когда я сказал, что он должен был быть в составе, меня атаковали, потому что Франция только что выиграла ЧМ. Хорошо, но если бы она не выиграла, то это стало бы провалом.

Так что сейчас, после «Золотого мяча», пишут во ?» – сказал Ибрагимович в интервью Canal+.