Президент «Лиона» – Бензема: «Ты легенда футбола, пример для других поколений. Мы знали, что ты получишь «Золотой мяч»

Президент «Лиона» поздравил с получением «Золотого мяча».

«Дорогой Карим! Мы все очень гордимся тобой, твоим путем из академии «Лиона» в мадридский через сборную Франции.

Этот великолепный «Золотой мяч» – это новый этап в твоей жизни, итог всей твоей работы, всех твоих жертв, а также начало чего-то, где все будет не так, как раньше.

Ты легенда футбола, ты пример для других поколений. Мы всегда верили в тебя, мы всегда поддерживали тебя, потому что знали, что настанет день, когда ты станешь обладателем «Золотого мяча».

Теперь мне нравится думать, что однажды настанет твоя очередь написать письмо на «Золотой мяч». Молодому человеку, который следил за тобой, вдохновлялся, или, кто знает, проходит обучение в академии, подобной академии .

Возможно, он уже играет, возможно, он уже видел, как ты получил эту награду, и в глубине души он знает, что хочет быть таким же, как ты.

Этот «Золотой мяч» принадлежит народу, но также и всем тем, кому даны средства для достижения своей мечты, и иногда им просто нужно вдохновение, чтобы обрести уверенность и осуществить ее.

Ты заставляешь нас любить футбол, ты заставляешь нас любить его еще больше», – написал в открытом письме.

Бензема – воспитанник «Лиона», он был в системе клуба с 1996 по 2009 год – до перехода в «Реал».