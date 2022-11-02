Хавбек «Арсенала» Виейра: «Роналду и Месси повлияли на меня больше всех. Карьера Криштиану вдохновляет, а на Лео я похож»

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Хавбек «Арсенала» Фабиу Виейра рассказал о полученной от Криштиану Роналду помощи.

«Больше всех на меня повлияли Криштиану Роналду и Лионель Месси. Роналду – не только потому, что он португалец, но и потому, что он воодушевляет других своей трудовой этикой, тем, как он покинул семью и вышел из зоны комфорта ради «Спортинга». То, что он построил такую карьеру, всех вдохновляет.

В случае с Месси дело в схожем игровом стиле. Я похож на него и ценю то, как он играет.

С Роналду я встречался. Это было в сборной Португалии, где мы вместе работали в зале, и недавно на матче против «Манчестер Юнайтед». Он всегда поддерживает и дает советы молодым футболистам», – сказал Виейра.

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