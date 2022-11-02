Хавбек «Арсенала» Виейра: «Роналду и Месси повлияли на меня больше всех. Карьера Криштиану вдохновляет, а на Лео я похож»

Хавбек Фабиу Виейра рассказал о полученной от помощи.

«Больше всех на меня повлияли Криштиану Роналду и . Роналду – не только потому, что он португалец, но и потому, что он воодушевляет других своей трудовой этикой, тем, как он покинул семью и вышел из зоны комфорта ради «Спортинга». То, что он построил такую карьеру, всех вдохновляет.

В случае с Месси дело в схожем игровом стиле. Я похож на него и ценю то, как он играет.

С Роналду я встречался. Это было в сборной , где мы вместе работали в зале, и недавно на матче против . Он всегда поддерживает и дает советы молодым футболистам», – сказал Виейра.