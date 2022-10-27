Оуэн Харгривз: «Роналду недоволен, потому что хочет играть. Он был лучшим бомбардиром «МЮ», а впереди, возможно, его последний ЧМ»

Экс-хавбек высказался о форварде .

Португалец был отстранен после игры с «Тоттенхэмом», однако сегодня начал матч с «Шерифом» в стартовом составе.

«Очевидно, ситуацию предопределило множество факторов. Конечно, Роналду был недоволен, потому что хотел играть, а его не выпускали. Он ждет ЧМ-2022 – возможно, его последний чемпионат. Поэтому выходить только на последние две минуты игры ему не хочется.

Но я также считаю, что следует уважать все то, что он дал футболу. При этом я не хочу сказать, что его поступок был правильным. Но он недоволен, у него впереди ЧМ, а он не играет – лишь смотрит со стороны, хотя считает, что способен внести свой вклад.

Он был лучшим бомбардиром команды в прошлом сезоне, поэтому, конечно, разочарование велико. Он явно хотел уйти летом, но не получилось, и просто сидеть и смотреть, как играют другие, ему тяжело.

Но я рад, что сегодня он на поле, что ситуация разрешилась. Ошибки случаются», – сказал Харгривз.

Роналду – в старте «МЮ» на матч с «Шерифом». Он вернулся в состав после отстранения