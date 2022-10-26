Левандовски, Дембеле, Кессиэ, де Йонг, Бельерин и Бальде – в старте «Барсы» на игру с «Баварией»

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«Барселона» представила стартовый состав на домашний матч Лиги чемпионов с «Баварией».

Главный тренер хозяев Хави выбрал следующую команду:

Вратарь: Марк-Андре тер Стеген;

Защитники: Эктор Бельерин, Жюль Кунде, Маркос Алонсо, Алекс Бальде;

Полузащитники: Франк Кессиэ, Серджи Бускетс, Френки де Йонг, Педри, Усман Дембеле;

Нападающий: Роберт Левандовски.

«Барселона» – «Бавария». Мане и Левандовски в старте. Онлайн-трансляция начнется в 22:00

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