Хавбек «Боруссии» Рейна после пенальти на нем в матче с «Бохумом» сказал, что фола не было. Судья отменил 11-метровый

Теги Боруссия Дортмунд Бохум бундеслига Германия судьи Мануэль Риманн Тобиас Штилер Джованни Рейна Футбол

Игрок дортмундской «Боруссии» проявил принципы фэйр-плей в матче чемпионата Германии.

Главный арбитр матча Бундеслиги с «Бохумом» (3:0) Тобиас Штилер назначил пенальти в пользу дортмундцев за фол на полузащитнике Джованни Рейне на 42-й минуте. 

Однако ассистент, работавший на ВАР, сказал судье, что не увидел фола, и пенальти был отменен. После матча вратарь «Бохума» Мануэль Риманн рассказал, что сам Рейна сказал Штилеру, что нарушения не было, говоря: «Фола нет! Нет фола!»

Арбитр прокомментировал произошедшее.

«Через определенное время ко мне подошли два игрока и сообщили – Рейна сказал, что это не пенальти, на его взгляд.

Затем я связался с ВАР, и по пути к монитору проходил мимо Рейны. Я спросил, считает ли он, что это пенальти, и на его лице появилось сомнение. Он скорее склонялся к тому, что его не было, так бы я это интерпретировал. Но он не пришел ко мне и не сказал, что это явная ошибка, которую надо исправить», – сказал Штилер.

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