Хавбек «Боруссии» Рейна: «Выход в плей-офф ЛЧ придаст нам уверенности. Календарь очень напряженный»

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Джованни Рейна Футбол

Джованни Рейна оценил матч «Боруссии» с «Манчестер Сити» (0:0) в Лиге чемпионов.

Ничья вывела дортмундцев в 1/8 финала.

«Трудный матч против очень хорошей команды. Рады, что вышли в следующий раунд.

Это особенно трудный сезон. Календарь матчей очень напряженный, так что выход в плей-офф совершенно точно придаст нам уверенности», – сказал полузащитник «Боруссии».

После 11 туров Дортмунд занимает в таблице Бундеслиги 5-е место.

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