Хавбек «Боруссии» Рейна: «Выход в плей-офф ЛЧ придаст нам уверенности. Календарь очень напряженный»

оценил матч «Боруссии» с «Манчестер Сити» (0:0) в чемпионов.

Ничья вывела дортмундцев в 1/8 финала.

«Трудный матч против очень хорошей команды. Рады, что вышли в следующий раунд.

Это особенно трудный сезон. Календарь матчей очень напряженный, так что выход в плей-офф совершенно точно придаст нам уверенности», – сказал полузащитник .

После 11 туров Дортмунд занимает в таблице Бундеслиги 5-е место.