17-летний Мукоко – самый молодой игрок в истории Бундеслиги с 10 голами в чемпионате

установил рекорд Бундеслиги.

17-летний нападающий дортмундской отличился забитым мячом на восьмой минуте матча против .

Этот гол стал для форварда десятым в чемпионате Германии в общей сложности. Мукоко дебютировал в лиге в сезоне-2020/21.

С 10 голами в чемпионате Мукоко стал самым молодым игроком в истории Бундеслиги, достигшим этой отметки (17 лет и 350 дней).

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Боруссия» – «Бохум».