17-летний Мукоко – самый молодой игрок в истории Бундеслиги с 10 голами в чемпионате

Теги Боруссия Дортмунд Бохум бундеслига Германия Юссуфа Мукоко Футбол

Юссуфа Мукоко установил рекорд Бундеслиги.

17-летний нападающий дортмундской «Боруссии» отличился забитым мячом на восьмой минуте матча против «Бохума».

Этот гол стал для форварда десятым в чемпионате Германии в общей сложности. Мукоко дебютировал в лиге в сезоне-2020/21.

С 10 голами в чемпионате Мукоко стал самым молодым игроком в истории Бундеслиги, достигшим этой отметки (17 лет и 350 дней).

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Боруссия» – «Бохум».

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