17-летний Мукоко – самый молодой игрок в истории Бундеслиги с 10 голами в чемпионате
Юссуфа Мукоко установил рекорд Бундеслиги.
17-летний нападающий дортмундской «Боруссии» отличился забитым мячом на восьмой минуте матча против «Бохума».
Этот гол стал для форварда десятым в чемпионате Германии в общей сложности. Мукоко дебютировал в лиге в сезоне-2020/21.
С 10 голами в чемпионате Мукоко стал самым молодым игроком в истории Бундеслиги, достигшим этой отметки (17 лет и 350 дней).
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Боруссия» – «Бохум».
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