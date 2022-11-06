«Тоттенхэм» проиграл в 3 из 4 последних туров АПЛ и опустился на 4-е место

добился лишь одной победы за четыре последних тура чемпионата Англии.

Команда Антонио Конте сегодня уступила «Ливерпулю» (1:2) на своем поле.

Начиная с 19 октября «шпоры» потерпели три поражения в , в том числе от «Манчестер Юнайтед» (0:2) и «Ньюкасла» (1:2). Единственная победа на этом отрезке – над «Борнмутом» (3:2).

«Тоттенхэм» (26 очков) по итогам 15-го тура опустился на четвертое место, уступив третью строчку «Ньюкаслу» (27 очков).

Далее лондонцы встретятся с «Лидсом» – это случится 12 ноября.