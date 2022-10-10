Обамеянг о словах про Артету: «Видео было записано сразу после перехода в «Барсу», тогда у меня было много негативных эмоций. «Арсенал» отлично выступает в этом сезоне»

объяснил свои слова про .

Нападающий, перешедший прошлой зимой из «Арсенала» в «Барселону», а ныне выступающий за «Челси», сказал про тренера «канониров»: «Он не может управлять большими личностями. Ему нужна молодежь, которая молчит и слушает».

«Знаю, что есть видео, которое было записано сразу после того, как я перешел в «Барсу». В то время у меня все еще было много негативных эмоций.

«Арсенал» отлично выступает в этом сезоне, и я желаю всем своим бывшим партнерам всего наилучшего, только не 6 ноября (в этот день встретится с – прим. Sports.ru).

Сейчас я полностью сосредоточьтесь на завтрашнем матче», – написал габонец.