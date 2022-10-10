Обамеянг об Артете: «Он не может управлять большими личностями. Ему нужна молодежь, которая молчит и слушает»
Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал о конфликте с тренером «Арсенала» Микелем Артетой.
В начале этого года нападающий расторг контракт с «канонирами» и перешел в «Барселону». В сентябре габонец был продан в «Челси».
«Помню, что «Барселона» изначально связалась с моим отцом. Потом мне позвонил Хави, сказал, что знает о моих проблемах в «Арсенале». Он говорил, что я способен серьезно помочь «Барсе», и я согласился.
Артета не способен управлять большими футболистами, большими личностями. Ему нужны молодые игроки, которые ничего не говорят и слушают», – сказал форвард.
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