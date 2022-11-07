Конте о Соне: «Уверен, он восстановится и сыграет на ЧМ. Я сам был игроком и знаю важность этого турнира»

уверен, что Сон Хын Мин сыграет на .

Сон получил травму в матче против (2:1). У него четыре перелома глазницы.

«Сонни был очень, очень разочарован этой ситуацией, но я надеюсь, что он сможет восстановиться и сыграет на Кубке мира. Я сам был игроком и знаю важность этого турнира.

Я уверен, что он быстро вернется и сыграет на чемпионате мира. Сейчас он уже не в больнице, а дома», – заявил наставник .