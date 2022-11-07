Конте о Соне: «Уверен, он восстановится и сыграет на ЧМ. Я сам был игроком и знаю важность этого турнира»
Антонио Конте уверен, что Сон Хын Мин сыграет на ЧМ-2022.
Сон получил травму в матче Лиги чемпионов против «Марселя» (2:1). У него четыре перелома глазницы.
«Сонни был очень, очень разочарован этой ситуацией, но я надеюсь, что он сможет восстановиться и сыграет на Кубке мира. Я сам был игроком и знаю важность этого турнира.
Я уверен, что он быстро вернется и сыграет на чемпионате мира. Сейчас он уже не в больнице, а дома», – заявил наставник «Тоттенхэма».
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