Конте о Соне: «Уверен, он восстановится и сыграет на ЧМ. Я сам был игроком и знаю важность этого турнира»

Теги Марсель Сборная Южной Кореи по футболу премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА травмы Тоттенхэм Антонио Конте ЧМ-2022 Сон Хын Мин Футбол

Антонио Конте уверен, что Сон Хын Мин сыграет на ЧМ-2022.

Сон получил травму в матче Лиги чемпионов против «Марселя» (2:1). У него четыре перелома глазницы.

«Сонни был очень, очень разочарован этой ситуацией, но я надеюсь, что он сможет восстановиться и сыграет на Кубке мира. Я сам был игроком и знаю важность этого турнира.

Я уверен, что он быстро вернется и сыграет на чемпионате мира. Сейчас он уже не в больнице, а дома», – заявил наставник «Тоттенхэма».

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