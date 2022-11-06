Кавазашвили о Дзюбе: «Наш Артемчик избалован. Привык считать, что он самый лучший. Уход из «Аданы» говорит о непригодности»

отреагировал на уход Дзюбы из .

«Изначально говорил, что перейти в турецкий чемпионат – неправильное решение. Там во всех клубах играет молодежь.

Да, он был лучшим нападающим в российском чемпионате. Но в его возрасте ехать в Турцию, где свои климатические условия, другая окружающая среда и болельщики…

Там сложно играть. Надо вкалывать как лошадь. Двигаться по всему полю и отдаваться полностью, а это уже не в его возможностях. Дзюба может только подкараулить свободный мяч и забить – турецкие футболисты такого позволять не будут.

Наш Артемчик избалован. Привык считать, что он самый выдающийся и самый лучший. Сможет ли он найти клуб в России – это уже его проблема. Уход из «Аданы» говорит о его непригодности», – сказал бывший вратарь «Спартака», сборной СССР и экс-член комитета по этике.

Ранее сообщалось, что Артем Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор» и покинул Турцию.