Трент о «Ливерпуле»: «Что-то идет не так. Нужны очки в гостях у «Тоттенхэма», чтобы сохранить шансы на достижение наших целей»

Защитник Трент Александер-Арнолд прокомментировал выступления .

«Я бы сказал, что мы верим в себя, верим в наш футбол и в нашу команду, а также в нашу способность чего-то добиться. Но когда сталкиваешься с неудачами, то можешь начать сомневаться в себе и в различных вещах. Очевидно, что у нас что-то идет не так, все складывается не так хорошо, как мы хотели бы.

И над этим всем нам стоит поразмыслить, сделав все для того, чтобы изменить ситуацию. Особенно это касается игры с на следующей неделе.

Нам нужно приехать к нему и набрать очки, чтобы сохранить шансы на достижение наших целей.

Сейчас нам нужно думать о том, чтобы набрать как можно очков до перерыва на ЧМ. И эта пауза, возможно, придется как нельзя кстати, даст нам возможность перезагрузиться перед второй частью сезона», – сказал футболист сборной Англии.

Так умеет Трент защищаться или нет? Отвечаем вместе с Клоппом, Каррагером, Невиллом и Григоряном