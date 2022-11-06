Публичные личности, критиковавшие ЧМ в Катаре, подверглись хакерским атакам. Взломали даже почтовый ящик Платини

Некоторые публичные личности, критиковавшие в Катаре, стали жертвами хакеров.

Согласно расследованию, опубликованному The Sunday Times, ряд людей, высказывавших критику в адрес Катара, подверглись атаке со стороны группы индийских хакеров. Предположительно, взломщиков могли нанять власти Катара в целях защиты репутации страны.

В частности, жертвами взлома стали журналист Sunday Times Джонатан Калверт, расследовавший коррупционные махинации, которые привели к присуждению Кубка мира Катару в 2010 году, французский сенатор Натали Гуле, обвинявшая Катар в финансировании исламского терроризма, и адвокат Марк Сомос, подавший жалобу на королевскую семью Катара в Высший совет ООН по правам человека.

Также, предположительно, следили за бывшим президентом УЕФА Мишелем Платини – его почтовый ящик был взломан незадолго до дачи показаний в рамках расследования подозрений в коррупции при присуждении чемпионата мира Катару.

В правительстве Катара отрицают причастность к хакерской атаке.