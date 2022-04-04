Колыванов о судейских ошибках в РПЛ: «Не все арбитры – футбольные люди. Кому-то не дано судить»

Экс-тренер «Уфы» оценил судейские решения в 23-м туре .

– Что касается пенальти на Смолове, я бы такие не ставил. Это смешно смотреть, когда дают такие пенальти.

– Что делать, чтобы не было судейских скандалов, как, например, в матче – «Урал»?

– Если брать только последние моменты в этой игре, то пенальти в ворота «Урала» назначен правильно. По второму эпизоду, где Ушаков фолил на Гогличидзе, сложно что-то говорить. Может, и было касание, но не такое, как в первом спорном моменте. Наверное, судья принял справедливое решение.

Последний момент арбитры разбирали 10 минут, а потом сразу прозвучал свисток. Нужно было еще 3-4 минуты играть.

– Как сделать так, чтобы арбитры принимали последовательные решения в спорных моментах?

– К сожалению, не все арбитры – футбольные люди. Есть кому дано судить, а кому-то – не дано. Каждый год у арбитров меняется глава департамента судейства.

Думали, ВАР поможет, но там иногда тоже принимают неправильные решения. Я понимаю, почему так реагируют футболисты и тренеры, – сказал Колыванов.

«Судья – козел». Президент «Урала» в бешенстве: не дали пенальти, хотя арбитра звали к монитору

Этот странный пенальти принес «Динамо» победу. Разве Смолова потянули за футболку в штрафной?