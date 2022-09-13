Колыванов о Соболеве: «Даже Дзюба себя так не вел, а он побольше наколотил. Судьи должны пресекать»

Игорь Колыванов осудил за неспортивное поведение.

В концовке матча 9-го тура Мир РПЛ против «Ростова» (2:4) форвард «Спартака» боднул Даниила Уткина. После этого между игроками команд началась потасовка. Арбитр Сергей Карасев показал желтую и Соболеву, и Уткину.

– Я бы себя так не повел на футбольном поле. Нужно себя в определенных рамках держать. Понятное дело, что ты проигрываешь, но перегибать палку тоже нельзя. Иногда кажется, что Соболев себя считает суперзвездой, которой он сейчас не является.

Он умеет забивать, держит в напряжении оборону соперника, но через рамки переходить не тактично. Даже Дзюба себя так не вел, а он побольше Соболева наколотил.

– Связываете ли вы такую манеру поведения Соболева с тем, что у него сейчас нет конкурентов в «Спартаке»?

– Я согласен. Когда была хорошая конкуренция – он себя так не вел. Он понимал, что там есть другие люди, которые могут выйти и его заменить, а сейчас он играет в основном составе.

Это его проблемы, что он хочет показать какой он крутой, но в футболе это необязательно делать. Человек перегибает. Хочешь себя проявить – проявляй передачами и голами. То, что он здоровый, и так все знают.

– Может, в поведении Соболева еще есть вина судей?

– Судьи по-разному могут трактовать такие моменты. Кто-то закроет один глаз, кто-то – нет. В Европе не закрыли бы.

Так вести себя на футбольном поле не рекомендуется. На мой взгляд, судьи должны пресекать такие эпизоды, – сказал бывший нападающий сборной России.