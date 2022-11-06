Фанаты «Ньюкасла», протестующие против саудовских владельцев, получали угрозы в соцсетях. Они утверждают, что за атакой троллей стоят власти Саудовской Аравии

Фанаты , критикующие новых владельцев клуба, подверглись травле в соцсетях.

В комментариях членов организации NUFC Fans Against Sportswashing называли расистами, подвергали оскорблениям и угрозам и призывали «как следует прятаться» во время акций протеста.

Основатель движения Джон Херд подвергся индивидуальной атаке: аккаунты ботов публиковали посты, ставящие под сомнение его статус настоящего болельщика «Ньюкасла», а также распространяли его фотографии и личные данные.

«Очевидно, это саудовские боты – недавно созданные учетные записи и куча номеров, а сообщения приходят волнообразно.

Владельцам удалось не только нейтрализовать большинство фанатов с их отношением к нарушениям прав человека, но и заставить меньшинство фанатов фактически защищать их и говорить за них. Вот почему мы должны продолжать протестовать», – говорит сам Херд.

Эксперты по цифровым медиа полагают, что за травлей болельщиков может стоять «армия троллей», работающая на правительство Саудовской Аравии.

Руководство «Ньюкасла» никак не комментирует сложившуюся ситуацию.

Суверенный фонд Саудовской Аравии выкупил акции «Ньюкасла» у за 300 млн фунтов в октябре 2021 года.