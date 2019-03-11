Йоханнес Бо о «Ньюкасле» и саудовцах: «Мне не нравится отмывка репутации через спорт. Я бы сказал «нет» покупателю»

Олимпийский чемпион по биатлону и болельщик «Ньюкасла» Йоханнес Бо рассказал, что надеется, что его сын Густав станет футболистом.

– Я хочу, чтобы Густав стал футболистом и когда-нибудь играл в Премьер-лиге. Это цель.

– Вы надеетесь, что он выберет футбол, а не биатлон?

– Да. Я мечтал стать футболистом и биатлонистом, но стал успешен только в одном из этого. Теперь я смогу воплотить свою мечту через Густава.

Но моя жена сказала, что он не должен становиться болельщиком «Ньюкасла», потому что тогда интерес к футболу, вероятно, резко упадет до того, как ему исполнится десять лет, – сказал Бо.

Биатлонист также поделился мнением о возможной продаже клуба. Консорциум из Саудовской Аравии близок к покупке «Ньюкасла» у Майка Эшли.

«Я несколько лет ждал, что кто-то купит «Ньюкасл», и у клуба появятся деньги на приобретение новых игроков.

Когда я узнал, что есть возможный покупатель, то очень обрадовался, рассчитывая, что появится шейх с кучей денег и вдохнет в клуб новую жизнь.

Но это будет выглядеть так, будто ты нашел в закоулке большой мешок с деньгами и просто их прихватил. Это кажется неправильным.

Мне не нравятся отмывка репутации через спорт и тому подобные вещи, поэтому я сказал бы «нет» такому покупателю», – отметил Бо.

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