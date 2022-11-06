18-летний Пиняев стал самым молодым игроком с голом и ассистом в матче РПЛ с 2013-го. Тогда это сделал Алексей Миранчук

Полузащитник Сергей Пиняев отметился двумя результативными действиями в матче с .

Футболист в 16-м туре Мир отдал голевой пас защитнику Фернандо Костанзе и забил сам после передачи хавбека .

Пиняев стал самым молодым игроком, которому удалось забить и сделать ассист в матче чемпионата России, с мая 2013 года – тогда это сделал . Пиняеву 18 лет и 4 дня, футболисту «Локомотива» тогда было 17 лет и 200 дней.

Подробно со статистикой Пиняева, включенного в расширенный состав сборной России, можно ознакомиться здесь.

«Ранняя замена Пиняева (на 66-й минуте – прим. Sports.ru) связана с тем, что в течение двух дней он имел проблемы с горлом. Температуры не было, оно просто болело. В такой ситуации играть полный матч не было смысла», – сказал главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин.