Григорий Иванов о победной серии «Урала»: «Пока играем в черной форме и выигрываем – будем в черной играть»

Президент высказался о победной серии команды.

Екатеринбуржцы выиграли 6 матчей подряд с учетом Фонбет Кубка России.

«Мы только после игры сказали ребятам, что не обыгрывали «Крылья» [2:1] дома с 1994 года [в чемпионате России]. Сначала ничего не говорили. Это же может как зажать, так и раскрепостить, так что мы ничего не стали говорить.

У нас очень красивая домашняя форма, но как-то с ней нам не везло. Пока играем в черной и выигрываем – будем в черной играть», – сказал .