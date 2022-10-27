Григорий Иванов о победной серии «Урала»: «Пока играем в черной форме и выигрываем – будем в черной играть»
Президент «Урала» высказался о победной серии команды.
Екатеринбуржцы выиграли 6 матчей подряд с учетом Фонбет Кубка России.
«Мы только после игры сказали ребятам, что не обыгрывали «Крылья» [2:1] дома с 1994 года [в чемпионате России]. Сначала ничего не говорили. Это же может как зажать, так и раскрепостить, так что мы ничего не стали говорить.
У нас очень красивая домашняя форма, но как-то с ней нам не везло. Пока играем в черной и выигрываем – будем в черной играть», – сказал Григорий Иванов.
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