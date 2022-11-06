Головин поучаствовал в 12 ударах «Монако» в игре с «Тулузой» – 6 нанес сам и отдал 6 пасов под удар. Это его рекорд
Александр Головин установил личный рекорд.
Хавбек «Монако» поучаствовал в 12 ударах в матче против «Тулузы» (2:0) – 6 нанес сам и отдал 6 передач под удар. Это не только личный рекорд Головина, но и четвертый результат в истории «Монако» в Лиге 1 как минимум с 2006 года.
В этом сезоне Лиги 1 только двоим игрокам удавалось поучаствовать в большем числе ударов за матч: Килиану Мбаппе против «Марселя» (13) и Александру Ляказетту против «Монпелье» (13).
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