Головин поучаствовал в 12 ударах «Монако» в игре с «Тулузой» – 6 нанес сам и отдал 6 пасов под удар. Это его рекорд

установил личный рекорд.

Хавбек поучаствовал в 12 ударах в матче против «Тулузы» (2:0) – 6 нанес сам и отдал 6 передач под удар. Это не только личный рекорд Головина, но и четвертый результат в истории «Монако» в Лиге 1 как минимум с 2006 года.

В этом сезоне Лиги 1 только двоим игрокам удавалось поучаствовать в большем числе ударов за матч: против «Марселя» (13) и против «Монпелье» (13).