Головин о 2:0 с «Анжером»: «Забить или отдать голевую всегда приятно. Понятно, что мы были фаворитами»
Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу над «Анжером» (2:0).
Он стал автором одного из забитых мячей в этой встрече, выйдя на замену.
«Понятно, что мы были фаворитами и должны были брать три очка. Хорошо, смогли воплотить свое преимущество в голы.
Рад ли я, что мой мяч стал победным? Прежде всего, я рад, что мы выиграли. Безусловно, забить или отдать голевую передачу тоже всегда приятно.
Почему начал матч на скамейке запасных? Знал об этом заранее, это было обговорено. Дело в том, что в четверг мы провели на выезде достаточно тяжелую игру в Венгрии, поэтому было понятно, что тренерский штаб будет использовать определенную ротацию состава. Так что все нормально. Выйти на замену и забить – это тоже неплохо», – сказал Головин.
В текущем сезоне он провел за «Монако» 19 матчей во всех турнирах, отметившись 2 голами и 3 голевыми передачами.
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