Анчелотти объявил, что Бензема не сыграет с «Райо»: «Он неважно себя чувствует. Карим понадобится «Реалу» после ЧМ»

Карло Анчелотти сообщил, что не сыграет с .

Матч состоится в понедельник 6 ноября.

«Карим не сыграет, потому что неважно себя чувствует. Казалось, что с ним все в порядке, но у него небольшие проблемы, и завтра он недоступен», – сказал тренер .

Анчелотти при этом допустил, что Бензема восстановится к матчу против «Кадиса» 10 ноября.

«Бензема не играет, потому что не может. Его отсутствие позволило нам использовать класс таких игроков, как Винисиус, Родриго, Вальверде... Но Карим понадобится нам после чемпионата мира», – добавил тренер.