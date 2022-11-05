Бензема о паненке в полуфинале ЛЧ с «Сити»: «Никакого давления. Поставил мяч, паненка, гол. Я ждал большого матча»
Карим Бензема рассказал о пенальти паненкой в игре с «Манчестер Сити».
В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов-2021/22 «Реал» в гостях уступил «Манчестер Сити» (4:3). Французский нападающий забил 3-й мяч своей команды, реализовав пенальти паненкой.
«Не промахивается с точки только тот, кто вообще не бьет пенальти. Вратарю соперника платят за то, чтобы они их отбивали. Так что, если ты не бьешь пенальти, я не знаю... Что касается этого пенальти, я посмотрел на счет, на время и т.д.
Я хотел исполнить паненку уже давно. Но я ждал большого матча, чтобы он запомнился, как паненка Зизу в финале.
Я ждал, у меня была возможность в предыдущие выходные, но тогда вратарь отбил два моих пенальти. Так что я ждал, никакого давления. Я поставил мяч, паненка, гол», – рассказал форвард мадридского «Реала».
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