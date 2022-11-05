Бензема о переходе в «Реал»: «Я приехал сам, я не говорил на испанском. Было 2 варианта: либо ты борешься, либо возвращаешься домой. Я выбрал первый»

вспомнил о начале карьеры в «Реале».

«Мой переход в был сложным. Я приехал в Мадрид сам, я не говорил на этом языке, но было 2 варианта: либо ты борешься, либо возвращаешься домой. Я выбрал первый вариант. Подписав контракт с мадридским «Реалом», я осуществил свою мечту.

В то время я очень хорошо ладил с лидерами раздевалки. Гути и оказали мне огромную помощь, даже Криштиану, который немного говорил по-французски, помог мне адаптироваться», – сказал нападающий «Реала» Заку Нани в эфире на Twitch.