Сергей Семак: «Разочарован ли в Алипе? Нет, абсолютно»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 16-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2) рассказал, почему заменил Чистякова на Кругового, а не Алипа.

— Значит ли это, что я разочарован в Алипе? Нет, абсолютно. Меняя Чистякова на Кругового, мы понимали, что могли перестроиться с Дугласом и Барриосом в тройку, могли Дугласа выдвинуть выше — в опорную зону, а Барриоса опустить на позицию защитника при необходимости.

В этом отношении в уме держали какие-то перестроения, которые с Дугласом сделать можно, а с Алипом нет. Мы проигрывали, нужно было максимально усиливать атакующую линию. Мы поэтому сняли позднее и Караваева, потому что Кузяев — игрок более атакующего плана. Те решения, которые были, направлены, прежде всего, на атаку.

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