Каземиро после 0:4 от «Брентфорда» позвонил директору «МЮ» и сказал, что хочет перейти несмотря на разгром. Это убедило клуб отдать за него 60+10 млн фунтов

Каземиро очень хотел перейти в «Манчестер Юнайтед» – его не смутил слабый старт сезона.

Как пишет Daily Mail, полузащитник позвонил директору «Ман Юнайтед» Джону Мерто после того, как команда Эрика тен Хага с разгромным счетом проиграла «Брентфорду» (0:4) в матче 2-го тура , и сообщил, что все равно хочет перейти в клуб.

В тот момент переговоры с Каземиро вышли на продвинутую стадию. Бразилец внимательно следил за игрой с по телевизору – тогда он еще находился в Испании.

После матча в «МЮ» опасались, что бразилец откажется от перехода, но он позвонил Мерто и сказал, что очень хочет поучаствовать в перестройке, которая нужна команде.

Это убедило «Манчестер Юнайтед» в том, что за Каземиро стоит заплатить 60+10 млн фунтов.

Кроме того, отношение Каземиро к «Манчестер Юнайтед» произвело приятное впечатление на руководителей клуба, так как оно резко контрастировало с поведением хавбека Френки де Йонга, которого «МЮ» почти все лето пытался уговорить перейти.

В этом сезоне 30-летний опорник сыграл 15 матчей в составе «МЮ», забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Статистику игрока можно найти здесь.