Каземиро – лучший игрок «МЮ» в октябре. Хавбек провел 9 матчей за месяц

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Каземиро признан лучшим игроком октября в «Манчестер Юнайтед».

Полузащитник стал лучшим игроком месяца, победив в голосовании болельщиков – он набрал 34% голосов.

Бразилец опередил защитника Лисандро Мартинеса (31%), нападающего Маркуса Рэшфорда (19%) и защитника Диогу Далота (16%).

В октябре Каземиро провел 9 матчей за «Манчестер Юнайтед», лишь в одном из них он не вышел в стартовом составе. Статистику 30-летнего хавбека можно найти здесь

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