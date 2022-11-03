Каземиро – лучший игрок «МЮ» в октябре. Хавбек провел 9 матчей за месяц

Каземиро признан лучшим игроком октября в .

Полузащитник стал лучшим игроком месяца, победив в голосовании болельщиков – он набрал 34% голосов.

Бразилец опередил защитника (31%), нападающего (19%) и защитника (16%).

В октябре провел 9 матчей за «Манчестер Юнайтед», лишь в одном из них он не вышел в стартовом составе. Статистику 30-летнего хавбека можно найти здесь.