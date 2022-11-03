Каземиро – лучший игрок «МЮ» в октябре. Хавбек провел 9 матчей за месяц
Каземиро признан лучшим игроком октября в «Манчестер Юнайтед».
Полузащитник стал лучшим игроком месяца, победив в голосовании болельщиков – он набрал 34% голосов.
Бразилец опередил защитника Лисандро Мартинеса (31%), нападающего Маркуса Рэшфорда (19%) и защитника Диогу Далота (16%).
В октябре Каземиро провел 9 матчей за «Манчестер Юнайтед», лишь в одном из них он не вышел в стартовом составе. Статистику 30-летнего хавбека можно найти здесь.
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