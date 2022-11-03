Каземиро о тен Хаге: «Я мало у кого видел такую одержимость победами»

Хавбек поделился мнением о главном тренере Эрике тен Хаге.

«Мне еще только 30 лет, но я в футболе достаточно давно. И стремление тен Хага побеждать удивило меня больше всего.

Я думаю, что у него много сильных сторон. Мы все понимаем, что идет определенный процесс, что мы растем вместе. Мы хотим побеждать, а тен Хаг тем, чтобы обучить нас и сделать лучше. Я мало у кого видел такую одержимость победами», – сказал Каземиро, летом перешедший из «Реала».