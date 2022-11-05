«АПЛ – это потрясающе». Виллиан о словах Каземиро о Премьер-лиге
Виллиан рассказал, что Каземиро нравится в АПЛ.
«Он позвонил мне и сказал: «Чувак, Премьер-лига – это потрясающе»», – рассказал бразильский полузащитник «Фулхэма».
Напомним, Каземиро перешел в «Манчестер Юнайтед» из мадридского Реала этим летом.
Виллиан: «Азар – выдающийся игрок и классный парень. Он называл меня «Виллиан Бекхэм», когда я много забивал со штрафных»
Каземиро – лучший игрок «МЮ» в октябре. Хавбек провел 9 матчей за месяц
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