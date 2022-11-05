«АПЛ – это потрясающе». Виллиан о словах Каземиро о Премьер-лиге

Виллиан рассказал, что Каземиро нравится в .

«Он позвонил мне и сказал: «Чувак, Премьер-лига – это потрясающе»», – рассказал бразильский полузащитник .

Напомним, Каземиро перешел в из мадридского Реала этим летом.

Виллиан: «Азар – выдающийся игрок и классный парень. Он называл меня «Виллиан Бекхэм», когда я много забивал со штрафных»

Каземиро – лучший игрок «МЮ» в октябре. Хавбек провел 9 матчей за месяц