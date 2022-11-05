Защитник «Баварии» и Канады Дэвис травмировал заднюю поверхность бедра в матче с «Гертой»

Защитник «Баварии» получил повреждение за две недели до начала .

22-летний игрок был заменен на 64-й минуте матча 13-го тура Бундеслиги с «Гертой» (3:2) из-за проблем с задней поверхностью правого бедра.

За 11 матчей в чемпионате Германии Дэвис отдал один голевой пас. Подробно со статистикой защитника можно ознакомиться здесь.

Сборная Канады, которую он представляет, 23 ноября сыграет с Бельгией, 27-го – с Хорватией, а 1 декабря – с Марокко.