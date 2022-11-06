Саутгейт о ЧМ-2022: «Англия была в полуфинале и финале, так что игроки будут разочарованы, если добьются в Катаре меньшего»

высказался о целях сборной Англии на .

«Мы выделялись на предыдущих двух турнирах и не знали, как на это отреагируют игроки, так как многие из них столкнулись с этим впервые. Англия в футболе исторически не лучшим образом справляется с давлением и ожиданиями перед такими крупными событиями.

Но мои игроки знают, на что способны. Мы доходили до полуфинала [ ] и финала [ ], так что они будут разочарованы, если добьются меньшего в Катаре», – сказал главный тренер сборной Англии.

Первый матч на ЧМ-2022 сборная проведет 21 ноября. Ее соперником станет Иран.