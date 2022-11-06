Саутгейт о ЧМ-2022: «Англия была в полуфинале и финале, так что игроки будут разочарованы, если добьются в Катаре меньшего»
Гарет Саутгейт высказался о целях сборной Англии на ЧМ-2022.
«Мы выделялись на предыдущих двух турнирах и не знали, как на это отреагируют игроки, так как многие из них столкнулись с этим впервые. Англия в футболе исторически не лучшим образом справляется с давлением и ожиданиями перед такими крупными событиями.
Но мои игроки знают, на что способны. Мы доходили до полуфинала [ЧМ-2018] и финала [Евро-2020], так что они будут разочарованы, если добьются меньшего в Катаре», – сказал главный тренер сборной Англии.
Первый матч на ЧМ-2022 сборная Англии проведет 21 ноября. Ее соперником станет Иран.
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