Фердинанд раскритиковал Саутгейта: «Почему Трента нет в сборной? Томори взял Серию А, но не попадает в заявку Англии. Что происходит?»

раскритиковал тренера сборной Англии Гарета Саутгейта за некоторые решения.

Саутгейт не включил правого защитника Трента Александера-Арнолда и центрального защитника в заявку на вчерашний матч между сборными Англии и Германии (3:3).

«Почему Трента нет в сборной Англии? Что происходит? Я не понимаю этого. Я не знаю, как он мог не включить его в состав. Его даже нет в заявке. Я просто не понимаю. Это либо «Я знаю, как он хорош, он будет играть в любом случае», либо «Он мне не подходит». Что это такое?

Вот какой вопрос следует задавать. Я просто не могу поверить – Томори выиграл Серию А, он очень хорош. Важнейший игрок «Милана» не может подобраться к составу сборной Англии. И не только к составу, но и к заявке.

Мы вроде не сидим здесь и не говорим: «У нас куча невероятных центральных защитников, мы можем выбирать». Дай Томори попробовать и оцени его. Нужно посмотреть, справится ли он.

Такое ощущение, что Гарет Саутгейт думает: «Я знаю, кто едет в Катар, я знаю, кто играет, а эти игроки мне не подходят», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в своем подкасте.