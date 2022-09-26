Гарет Саутгейт: «Я не дурак – прекрасно знаю, что меня оценят по ЧМ. Контракт ничего не значит – меня он не защитит»

понимает, что его будущее в сборной Англии зависит от результатов .

«Я не дурак. Я прекрасно знаю, что меня будут оценивать по тому, что случится на чемпионате мира.

Контракты в футболе ничего не значат, потому что у тренера может быть контракт на три, четыре, пять лет, но ты знаешь, что будешь уволен, если результаты недостаточно хороши. Почему ко мне должны отнестись как-то иначе? Я не настолько самонадеян, чтобы думать, что мой контракт каким-либо образом защитит меня.

Я очень ценю поддержку FA. Но, конечно, мы понимаем, как результаты меняют настроение. Я реалистично смотрю на это. Меня оценят по результату, которого мы добьемся в Катаре, и я очень рад, что это так.

История – это история. Судить меня будут по предстоящему матчу и турниру, который состоится скоро», – сказал тренер сборной .