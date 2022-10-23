Аршавин о Бакаеве: «Он должен доказывать, что способен играть за «Зенит» как умеет. Малком и Клаудиньо сильнее его»
Андрей Аршавин высказался о дефиците игровой практики у хавбека «Зенита» Зелимхана Бакаева.
— Все чаще говорят, что Бакаев зря перешел в «Зенит». Правда?
— Насколько я знаю, он хотел остаться в «Спартаке», но у него не получилось. Перешел в самый сильный клуб России, и для него это все равно хорошо. Он должен доказывать, что способен играть за «Зенит» как он умеет.
С Мостовым так же было. Он два года терпел и выходил на замены, а в этом году больше играет. Слишком мало прошло времени, чтобы делать какие-то выводы.
— Почему в итоге Бакаев не играет?
— Потому что там играет Малком. А с другой стороны играет Клаудиньо. Эти игроки объективно сильнее, чем Бака. Просто Баке нужно лучше себя проявлять, когда он выходит на поле, – сказал заместитель гендиректора «Зенита» по спортивному развитию.
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