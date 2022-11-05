Холанд повторил рекорд Суареса, забив 16 голов за 10 последних матчей в АПЛ

Нападающий повторил рекорд .

Норвежец реализовал пенальти в матче с «Фулхэмом» (2:1) в 15-м туре чемпионата Англии.

У 22-летнего форварда 16 голов за 10 последних матчей в . Тем самым он повторил рекорд лиги, установленный Луисом Суаресом в в декабре 2013 года.

Подробно со статистикой Холанда можно ознакомиться здесь.

Холанд забил 18 голов в 12 матчах АПЛ. Форвард «Ман Сити» на 95-й реализовал пенальти в игре с «Фулхэмом», вернувшись после травмы