Холанд повторил рекорд Суареса, забив 16 голов за 10 последних матчей в АПЛ
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд повторил рекорд Луиса Суареса.
Норвежец реализовал пенальти в матче с «Фулхэмом» (2:1) в 15-м туре чемпионата Англии.
У 22-летнего форварда 16 голов за 10 последних матчей в АПЛ. Тем самым он повторил рекорд лиги, установленный Луисом Суаресом в «Ливерпуле» в декабре 2013 года.
Подробно со статистикой Холанда можно ознакомиться здесь.
Холанд забил 18 голов в 12 матчах АПЛ. Форвард «Ман Сити» на 95-й реализовал пенальти в игре с «Фулхэмом», вернувшись после травмы
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