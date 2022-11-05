Эрлинг Холанд: «Пенальти на последней минуте – еще бы я не нервничал! Один из самых волнительных моментов в жизни»

Форвард «Манчестер Сити» высказался после гола «Фулхэму» (2:1) с пенальти.

«Великолепно. Я нервничал. Это был один из самых волнительных моментов в моей жизни. Но он был прекрасен.

Пенальти на последней минуте – еще бы я не нервничал! Но ощущения прекрасные. Мне очень понравилось.

Я был травмирован на протяжении недели, и было очень важно сегодня победить.

Я хочу выходить в каждом матче. Сидеть на скамейке сложно. Но главное – три очка, и мы их сегодня набрали. Я уставший, но довольный», – сказал Холанд Sky Sports.

Холанд забил 18 голов в 12 матчах АПЛ. Форвард «Ман Сити» на 95-й реализовал пенальти в игре с «Фулхэмом», вернувшись после травмы