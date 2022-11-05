У «Краснодара» 1 победа в 7 последних матчах. Команда вела 3:1 с «Факелом», но пропустила дважды после 70-й минуты

Теги премьер-лига Россия Факел Александр Сторожук Краснодар Футбол

«Краснодар» одержал одну победу в последних семи матчах.

Команда тренера Александра Сторожука сыграла вничью с «Факелом» (3:3) в матче 16-го тура Мир РПЛ.

При этом по ходу второго тайма «быки» вели 3:1, но пропустили два мяча на 72-й и 84-й минутах.

На промежутке из семи последних игр краснодарский клуб обыграл только «Пари НН» (2:0).

На данный момент «Краснодар» занимает седьмое место в таблице чемпионата России, имея на своем счету 25 баллов в 16 играх.

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