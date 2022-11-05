Андрей Мостовой после 1:2 от «Ахмата»: «Я настраивался пройти чемпионат без поражений. И тут такое супернеожиданное»
Андрей Мостовой охарактеризовал поражение от «Ахмата» со счетом 1:2.
Это первое поражение «Зенита» в нынешнем сезоне Мир РПЛ.
– Что произошло в первые десять минут?
– Просто команда не вышла на поле. Нокдаун получили. Помню, в домашнем матче с «Бетисом» в Лиге Европы было так же.
Пришлось переламывать ход встречи героическими усилиями. Попытались, но не дожали.
– С какой установкой выходил на второй тайм?
– Да тут не надо было ничего объяснять. Я атакующий игрок. Что нужно делать? Брать игру на себя, обострять. Попытался как мог.
– У тебя день рождения. Настраивался забить именно сегодня?
– Да. Впервые в мой день рождения я играю. Сделал себе подарок, но не получилось выиграть.
– Первое поражение в чемпионате. Насколько болезненно?
– Я настраивался пройти чемпионат без поражений.
Должны были это сделать – для этого были все возможности и силы. И тут такое супернеожиданное поражение, – заявил полузащитник «Зенита».
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