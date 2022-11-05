Андрей Мостовой после 1:2 от «Ахмата»: «Я настраивался пройти чемпионат без поражений. И тут такое супернеожиданное»

охарактеризовал поражение от «Ахмата» со счетом 1:2.

Это первое поражение «Зенита» в нынешнем сезоне Мир .

– Что произошло в первые десять минут?

– Просто команда не вышла на поле. Нокдаун получили. Помню, в домашнем матче с «Бетисом» в Лиге Европы было так же.

Пришлось переламывать ход встречи героическими усилиями. Попытались, но не дожали.

– С какой установкой выходил на второй тайм?

– Да тут не надо было ничего объяснять. Я атакующий игрок. Что нужно делать? Брать игру на себя, обострять. Попытался как мог.

– У тебя день рождения. Настраивался забить именно сегодня?

– Да. Впервые в мой день рождения я играю. Сделал себе подарок, но не получилось выиграть.

– Первое поражение в чемпионате. Насколько болезненно?

– Я настраивался пройти чемпионат без поражений.

Должны были это сделать – для этого были все возможности и силы. И тут такое супернеожиданное поражение, – заявил полузащитник .

Испуг Чистякова против «Ахмата»: привез гол, чуть не привез пенальти, убрали с поля на 32-й минуте