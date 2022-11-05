Упамекано работал над голосом с оперным певцом: «Важно кричать, чтобы руководить командой. Защитник видит игру сзади, ему нужно уметь это делать»

рассказал, что работал над своим голосом с оперным певцом.

«Когда я был молод, у меня были трудности с общением. Так что это не что-то новое, но я почувствовал необходимость поработать над своим голосом, чтобы лучше руководить защитой. Я работал с джентльменом, который занимался оперой.

Я больше не могу процитировать их вам, но там были слова, которые было немного сложно повторить. Идея состояла в том, чтобы повторять их громким голосом, чтобы он выдерживал 90 минут. Мы также пели. Это было интересно.

Кричать важно. Кричать не ради того, чтобы кричать, а ради того, чтобы руководить командой. Защитник видит игру сзади, ему важно уметь это делать, чтобы быть лидером», – сказал защитник «Баварии» в интервью L’Equipe.