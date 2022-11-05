Защитник «Сочи» Заика об увольнении Гаранина: «Нам просто сказали, что команду принимает Точилин. Работаем дальше»

Защитник прокомментировал информации об увольнении .

Напомним, новость о том, что руководство клуба приняло решение отправить старшего тренера в отставку, появилась 2 ноября. Гаранин пропустил матч «Сочи» со «Спартаком» в 16-м туре Мир (1:1).

«Нам просто сказали, что команду принимает Точилин. Работаем дальше. Стараемся об этом не думать. Посмотрим, что будет дальше.

У нас еще много матчей, нам нужно подниматься в турнирной таблице. В Кубке России нам уже ничего не светит. На перерыв нужно уйти с высоко поднятой головой», – сказал Заика.