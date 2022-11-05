Абаскаль об 1:1 с «Сочи»: «Нам не удалось добиться победы, но мы и не проиграли. В 1-м тайме «Спартак» создал 5 голевых моментов»
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги матча с «Сочи».
Игра 16-го тура Мир РПЛ закончилась ничьей со счетом 1:1.
– Почему «Спартак», забив быстрый мяч, начал спокойнее и спокойнее действовать на поле?
– Конечно, в футболе нужно идти вперед. Сегодня нам не удалось добиться победы, но мы и не проиграли. Сегодня получилась ничья, но тем не менее, можем занести в актив первый тайм, провели 45 минут хорошо. Мы создали пять голевых моментов.
Во втором тайме игра поменялась, но давайте отдадим должное сопернику. Вы знаете статистику результатов на этом поле. У них есть хорошие футболисты. У них хорошая команда, но бывает так, что если ты не увеличиваешь преимущество, матч заканчиваешь таким образом.
– Почему заменили Соболева?
– Любая замена обусловлена тем, чтобы освежить игру. Кое‑что не работало. Также большим фактором была желтая карточка Соболева. Решение арбитра тоже повлияло, учитывая игру Александра. Уверен, что дальше все будет хорошо.
– Не видели момент, когда Соболев мог вторую карточку получить?
– Я видел только первый эпизод, а второй момент нет, – сказал Абаскаль в эфире «Матч ТВ».
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