Абаскаль об 1:1 с «Сочи»: «Нам не удалось добиться победы, но мы и не проиграли. В 1-м тайме «Спартак» создал 5 голевых моментов»

Главный тренер «Спартака» подвел итоги матча с .

Игра 16-го тура Мир закончилась ничьей со счетом 1:1.

– Почему , забив быстрый мяч, начал спокойнее и спокойнее действовать на поле?

– Конечно, в футболе нужно идти вперед. Сегодня нам не удалось добиться победы, но мы и не проиграли. Сегодня получилась ничья, но тем не менее, можем занести в актив первый тайм, провели 45 минут хорошо. Мы создали пять голевых моментов.

Во втором тайме игра поменялась, но давайте отдадим должное сопернику. Вы знаете статистику результатов на этом поле. У них есть хорошие футболисты. У них хорошая команда, но бывает так, что если ты не увеличиваешь преимущество, матч заканчиваешь таким образом.

– Почему заменили Соболева?

– Любая замена обусловлена тем, чтобы освежить игру. Кое‑что не работало. Также большим фактором была желтая карточка Соболева. Решение арбитра тоже повлияло, учитывая игру Александра. Уверен, что дальше все будет хорошо.

– Не видели момент, когда Соболев мог вторую карточку получить?

– Я видел только первый эпизод, а второй момент нет, – сказал Абаскаль в эфире .