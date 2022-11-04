Соболев о дисквалификации Абаскаля и Федотова: «Их не надо было наказывать. Это же эмоции»

поделился мнением о дисквалификациях и Владимира Федотова.

– Сейчас эмоции дерби с ЦСКА улеглись. По-прежнему считаешь, что в моменте с фэйр-плей Гайич был не прав?

– Неоднозначная ситуация. И Рома [Зобнин] в динамике не выбил мяч, и Милан был не прав. Зобнин сам сказал, что надо было мяч выбить, и все, а Гайич, возможно, ничего и не видел. Момент не из легких.

– Как воспринял перепалку между Федотовым и Абаскалем?

– Так бывает. Мы на поле – они на бровке. Я считаю, что их дисквалифицировали неправильно. Ни Федотова, ни моего тренера не надо было наказывать. Это же эмоции. Вспомни, что делали Тедеско с Гончаренко: прыгали, кусали друг друга. Это футбол, самые настоящие эмоции.

– То есть тебя как игрока «Спартака» «Езжай домой» от Федотова в адрес Абаскаля не зацепило?

– Думаю, что после игры они остыли, ровно как футболисты. Один одно сказал, второй другое – один на русском, другой на английском. Так случается, – сказал нападающий «Спартака».

Дисквалификации Абаскаля и Федотова – абсурд. Теперь эмоции запрещены?